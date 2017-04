Francesco De Gregori, da domani on air “Rimmel”, il nuovo singolo estratto da “Sotto il vulcano”

Francesco De Gregori torna in radio con “Rimmel”, il nuovo singolo estratto dal doppio album live “Sotto il vulcano” (prodotto da F&P Group e Caravan/distribuito da Sony Music).

FRANCESCO DE GREGORI Foto di Daniele Barraco

Da sabato 8 aprile, inoltre, l’Artista incontrerà il pubblico e presenterà il disco con un’instore tour che toccherà Roma, Milano e Bologna.

Il doppio album live “SOTTO IL VULCANO” è stato registrato lo scorso 27 agosto durante il concerto di Francesco De Gregori al Teatro Antico di Taormina, nel corso del suo “Amore e Furto tour”, con la produzione artistica di Guido Guglielminetti.

Questa la tracklist di “Sotto il vulcano”:

CD 1: “Pezzi di vetro”, “L’agnello di Dio”, “La leva calcistica della classe ’68”, “Vai in Africa Celestino”, “La storia”, “Alice”, “Caterina”, “Sempre e per sempre”, “Servire qualcuno”, “Un angioletto come te”, “Come il giorno”.

CD 2: “L’abbigliamento di un fuochista”, “Generale”, “Il panorama di Betlemme”, “Sotto le stelle del Messico a trapanar”, “Titanic”, “Rimmel”, “4 marzo 1943”, “La donna cannone”, “Fiorellino 12&35”.

Di seguito, le date dell’instore tour:

Sabato 8 APRILE – ROMA (Mondadori Bookstore – ore 18.00 – Via Tuscolana, 771 – ingresso libero). Con la partecipazione dell’editorialista del Corriere della Sera Paolo Conti.

Domenica 9 APRILE – MILANO (Rizzoli Galleria – ore 17.30 – Galleria Vittorio Emanuele II – ingresso libero). Con la partecipazione del giornalista e scrittore Riccardo Bertoncelli.

Mercoledì 12 APRILE – BOLOGNA (Mondadori Megastore – ore 18.30 – Via M. D’Azeglio 34° – ingresso libero). Con la partecipazione del giornalista Leonardo Iannacci.