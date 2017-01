Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo con il brano “Che Sia Benedetta”. Il 10 febbraio fuori l’edizione speciale dell’album “Combattente”

Fiorella Mannoia, a distanza di ben 29 anni, torna sul palco dell’Ariston con “Che Sia Benedetta”, un brano che la stessa Fiorella definisce un “inno alla vita”.

COMBATTENTE

Per Fiorella sarà la quinta volta in gara sul palco del Teatro Ariston: l’esordio risale al 1981 con “Caffè nero bollente”, nel 1984 fu la volta di “Come si cambia”, nel 1987 di “Quello che le donne non dicono” che quest’anno compie 30 anni, e nel 1988 di “Le notti di maggio”.

A Sanremo, in occasione della serata dedicata alla tradizione della canzone italiana, Fiorella interpreterà la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea.

Dopo il Festival, il 10 febbraio uscirà un’edizione speciale in doppio cd dell’album “Combattente” che ripercorrerà le tappe al Festival di Sanremo della carriera di Fiorella.

Oltre ai brani di “Combattente”, conterrà “Che sia benedetta” e “Sempre e per sempre”, i 4 successi “sanremesi” di Fiorella registrati live nel corso di “Combattente Il Tour”, e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa in una versione interpretata dal vivo in tour.

Questa la tracklist:

CD 1

1. Che sia benedetta

2. Combattente

3. Nessuna conseguenza

4. Siamo ancora qui

5. I pensieri di Zo

6. Anima di neve

7. I miei passi

8. L’abitudine che ho

9. Ogni domenica con te

10. Perfetti sconosciuti

11. L’ultimo Babbo Natale

12. La terra da lontano

CD 2

1. Sempre e per sempre

2. Caffè nero bollente (live 2017)

3. Come si cambia (live 2017)

4. Quello che le donne non dicono (live 2017)

5. Le notti di maggio (live 2017)

Bonus track

6. La cura (live 2017)

Dopo il successo della prima parte della tournée, che lo scorso dicembre ha fatto registrare un sold out dopo l’altro, sono in prevendita, nel circuito Ticket One e nei punti vendita autorizzati, i biglietti per la seconda parte di “COMBATTENTE IL TOUR” che vedrà ancora Fiorella live sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani nella prossima primavera.

Queste le date:

9 aprile – Cittanova – RC) (Teatro R. Gentile)

10 aprile – Crotone (Pala Milone)

12 aprile – Lecce (Teatro Politeama Greco)

13 aprile – Bari (Teatro Team)

19 aprile – Napoli (Teatro Augusteo)

20 aprile – Napoli (Teatro Augusteo)

22 aprile – Genova (Teatro Carlo Felice)

23 aprile – Reggio Emilia (Teatro Romolo Valli)

2 maggio – Bologna (Europauditorium)

3 maggio – Montecatini – PT (Teatro Verdi)

5 maggio – Mantova (Gran Teatro Pala Bam)

6 maggio – Bergamo (Teatro Creberg)

8 maggio – Cremona (Teatro Ponchielli)

9 maggio – Varese (Teatro di Varese)

11 maggio – Parma (Teatro Regio)

13 maggio – Firenze (Teatro Verdi)

16 maggio – Roma (Auditorium Parco della Musica)

18 maggio – Milano (Teatro degli Arcimboldi)

19 maggio – Milano (Teatro degli Arcimboldi)

20 maggio – Padova (Gran Teatro Geox)

22 maggio – Torino (Teatro Colosseo)

24 maggio – Trieste (Teatro Rossetti)