Fimi/GfK: Ecco gli album, i singoli e i vinili più venduti in Italia nel 2016. In testa, Mina e Celentano, Tiziano Ferro, Ligabue, Vasco Rossi e Alessandra Amoroso

Tra gli album più venduti di questo 2016, in prima posizione troviamo MinaCelentano con Le Migliori, mentre si piazza in seconda Tiziano Ferro con Il Mestiere Della Vita e in terza Made In Italy di Ligabue.

ALBUM PIU' VENDUTI 2016

Quarta posizione per Vascononstop di Vasco Rossi, mentre Alessandra Amoroso conquista la quinta posizione con Vivere A Colori.

Tra i Singoli Digitali, il brano più ascoltato è stato Cheap Thrills di Sia, seguito da Faded di Alan Walker e da Sofia di Alvaro Soler.

Al quarto posto si sono piazzati i Coldplay con Hymn For The Weekend mentre la quinta posizione è di Fedez e J-Ax con il tormentone Vorrei Ma Non Posto .

Tra i Vinili in prima posizione il camaleontico David Bowie con Blackstar, seguito da Mina e Celentano con Le migliori e The dark side of the moon dei Pink Floyd.

Per la categoria Compilation al primo posto Sanremo 2016, al secondo Amiche in Arena e terzo Hot party Summer 2016.

Ecco tutta la Classifica Ufficiale rilasciata dalla Fimi: