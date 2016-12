FIMI Awards: doppio platino per MinaCelentano e Ligabue. Tra i singoli oro per Rovazzi e Ligabue, platino per Alessandra Amoroso e Alvaro Soler feat Emma

Tra gli Album brilla color oro Le Onde di Ludovico Einaudi, mentre Made In Italy di Ligabue e Le Migliori di MinaCelentano conquistano il secondo platino!

CERTIFICAZIONI FIMI

Tra i Singoli Digitali, sono oro Tutto Molto Interessante di Fabio Rovazzi e G Come Giungla di Ligabue e sono invece certificati platino sia Sul Ciglio Senza Far Rumore di Alessandra Amoroso sia Libre di Alvaro Soler feat. Emma Marrone.

Oro, anche per Il bene di Francesco Renga.

Doppio platino a GreyGoose di Cesare Cremonini mentre lo zio J-Ax raggiunge quota terzo platino con Intro Il Bello D’esser Brutti.

Disco d’oro anche per Vita spericolata di Vasco Rossi uscito nel lontano 1983.

Disco d’oro per l’album + di Ed Sheeran, e per Tommy dei The Who.

Triplo disco di platino per Closer di The Chainsmoker feat Halsey e doppio platino per Ride dei Twenty one Pilots.

Per finire, settimo platino per Faded di Alan Walker.