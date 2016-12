FIMI Awards: Disco d’oro per Fiorella Mannoia e Litfiba, platino per Marco Mengoni ed Elisa. Triplo platino per MinaCelentano

Andiamo a scoprire le Certificazioni Fimi dell’ultima settimana del 2016.

Tra gli Album brillano color oro “Combattente” di Fiorella Mannoia, “Eutopia “ dei Litfiba,

“Canzoni della cupa” di Vinicio Capossela, “Noi siamo infinito” di Alessio Bernabei, “Blue & Lonesome” dei The Rolling Stones e “Born To run” di Bruce Springsteen.

CERTIFICAZIONI FIMI 28 DICEMBRE

Michael Bublé con “Christmas” raggiunge il sesto platino.

Disco di platino per Marco Mengoni e il suo “Marco Mengoni live”.

I Modà raggiungono il quarto platino con “Passione Maledetta”.

Triplo platino per MinaCelentano, con “Le migliori” ottenuto alla sesta settimana.

Doppio platino per Tiziano Ferro, con il nuovo album “Il mestiere della vita”.

Doppio platino per Vasco Rossi e la sua bella raccolta “Vasconostop”.

Arriva finalmente il disco di platino per “On” di Elisa.

Platino anche per Biagio Antonacci con “Colosseo”.

Tra i Singoli Digitali, è platino “Assenzio” di J-Ax, Fedez,Stash dei The Kolors e Levante.

Settimo platino per “Sofia” di Alvaro Soler.

Sesto platino per lo zio J-Ax con il tormentone Maria Salvador.

Platino per Vasco Rossi con “Albachiara”.