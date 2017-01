FIMI Awards: brilla l’oro per “Amiche in Arena”. Terzo Platino per Tiziano Ferro e Ligabue. Doppio Platino per Laura Pausini

Iniziamo subito con la bella notizia del disco d’oro di “Amiche in Arena”, il progetto benefico contro il femminicidio fortemente voluto da Fiorella Mannoia e Loredana Berté.

FIMI Awards

Terzo platino per Tiziano Ferro con “Il mestiere della vita” e Ligabue con “Made in Italy” e doppio platino per Laura Pausini e il suo “Laura Xmas”.

Platino per “Sally” di Vasco Rossi, per “The sound of silence” di Simon & Garfunkel, per Bruno Mars con “24Kmagic”, e per “Tutto molto interessante” di Fabio Rovazzi.

Oro per Michael Bublè con “It’s beginning to look a lot like Christmas”, per Salmo feat Rose Villain con “Don Medellin”, e ancora, oro per Salmo con “Il messia”.

Per Francesco Guccini con “Se io avessi previsto tutto” un bel platino, Oro per Nek con “Unici”, per Lorenzo Fragola con “Zero gravity”, per Marrachash con “Fino a qui tutto bene”.

Settimo platino per “Sofia” di Alvaro Soler, sesto platino per “Maria Salvador” di J-Ax, secondo platino per Max Gazzè con “La vita com’è”.

“Assenzio” di J-Ax e Fedez feat Stash e Levante è platino, mentre “Il cielo guarda te” di Fred De Palma, e “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta sono entrambi oro.