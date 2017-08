Fifth Harmony, il 25 agosto fuori il loro terzo omonimo album

Dopo aver pubblicato il mese scorso il loro nuovo brano “Down” feat. Gucci Mane, le Fifth Harmony annunciano l’uscita del loro omonimo terzo album per il 25 agosto per Syco/Epic Records.

Fifth Harmony

La band multi-platino lo aveva già comunicato sui propri profili social nella notte di lunedì dopo il debutto dal vivo durante il “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” su NBC. Le Fifth Harmony hanno deciso di collaborare con alcuni partner di lungo corso e anche con nuovi produttori e dj davvero potenti come gli Stereotypes, Skrillex, Poo Bear, Monsters and Strangerz, Ester Dean, Ammo & Dallas K, Dreamlab, Harmony Samuels, Tommy Brown e Sebastian Kole. La maggior parte dell’album è stato scritto da Ally, Dinah, Lauren e Normani.

Le Fifth Harmony hanno conquistato i vertici delle classifiche internazionali con il loro album d’esordio “Reflection” e nel nostro Paese il grande successo è arrivato con il singolo “Work From Home” che è valso loro il doppio disco di platino e con “Worth it” feat. Kid Ink che ha fatto loro conquistare il disco di platino, mentre All In My Head (Flex) feat. Fetty Wap quello d’oro.

La pop band al femminile del momento può contare su più di 7 milioni di fan su Facebook, 9 milioni e mezzo di follower su Instagram e 4 milioni e mezzo su Twitter.