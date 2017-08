Festival Show 2017, finale in Arena il 4 settembre. Ecco i primi ospiti confermati

Dopo il successo del Festival show a Padova, Brescia, Caorle (VE), Bibione (VE), Jesolo Lido (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD), manca solo l’appuntamento del 25 agosto a Mestre (VE) prima del gran finale il 4 settembre all’Arena di Verona.

FESTIVAL SHOW

Ecco i primi ospiti confermati, protagonisti dell’estate italiana con le loro canzoni, che saliranno sul prestigioso palco dell’Arena: Francesco Gabbani, Ermal Meta, Riki, Alex Britti, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Moreno e Fausto Leali.

L’appuntamento è per le ore 21.00, la serata sarà condotta da Giorgia Surina e Paolo Baruzzo. Organizzata come sempre da Radio Birikina e Radio Bellla e Monella, verrà trasmessa in diretta su entrambe le radio ma anche in streaming sui rispettivi canali web ufficiali.

Sono aperte le prenotazioni per ricevere i biglietti omaggio per l’Arena telefonando al numero 895.60.60.665 (costo max della telefonata da rete fissa e da mobile 98 cent./min. Iva inclusa). La serata finale di Festival Show è realizzata in collaborazione con il Comune di Verona.

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in tutta Italia e in alcune città d’Europa che si sono esibiti nelle prime sei tappe della kermesse. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona. C’è tempo per votarli fino al 31 agosto, qui tutte le informazioni: http://www.festivalshow.it/festival-show-casting-2017-gli-artisti/festival-show-casting-2017-regolamento-votazione/.

Ecco i nomi (in ordine alfabetico): la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa, il cantautore ELIOS da Pordenone, la cantante anconetana EVA, il cantante milanese FEDERICO FURIA, la cantante GIORGIA di Padova, il duo LUELO da Treviso, MAURIZIO DI CESARE da Cagliari (già protagonista di The Voice 2015), il cantautore NICO da Ragusa, la band pop rock REVER da Trieste e THEMA da Milano ed infine dalla Svizzera, l’interprete di origine dominicana XENIA.

Rinnovata la partnership con Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il secondo anno, segue l’evento come media partner. Il primo appuntamento andrà in onda il 24 agosto, alle ore 21.10 su Real Time (Canale 31) con il meglio delle tappe di Padova, Brescia, Caorle e Bibione. Il secondo best of racchiuderà le tappe di Jesolo lido, Lignano Sabbiadoro e Mestre e il terzo appuntamento sarà dedicato alla finale all’Arena di Verona.