Festival Show 2017 il 18 agosto sbarca a Lignano Sabbiadoro: sul palco Patty Pravo, Chiara, Riki, L’Aura, Roshelle e tanti altri

La Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine) si prepara ad accogliere la nuova ed effervescente tappa di Festival Show, la kermesse estiva itinerante di Radio Birikina e Radio Bella e Monella.

Festival Show

La kermesse si prepara a portare su quel palco il 18 agosto CHIARA, DEAR JACK, PATTY PRAVO, RIKI, GLI AUTOGOL + DJ MATRIX, L’AURA, GIONNY SCANDAL, LEAVE THE MEMORIES e ROSHELLE.

Festival Show coinvolge migliaia di persone in 8 appuntamenti nelle piazze d’Italia, compresa la speciale serata finale prevista il 4 settembre all’Arena di Verona. Presenta Giorgia Surina, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe.

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona! A Lignano Sabbiadoro si esibiranno la cantante anconetana EVA e da Cagliari MAURIZIO DI CESARE (già protagonista di The Voice 2015).

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico. Le offerte libere vanno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico sono stati raccolti e versati alla Città della Speranza quasi 600.000 euro.

Di seguito tutte le tappe del Festival Show 2017

2 luglio: PADOVA

10 luglio: BRESCIA

27 luglio: CAORLE (Venezia)

3 agosto: BIBIONE (Venezia)

10 agosto: JESOLO LIDO (Venezia)

18 agosto: LIGNANO SABBIADORO (Udine)

25 agosto: MESTRE (Venezia)

4 settembre: Arena di VERONA