Festival di Sanremo: menzione Premio Lunezia a Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano “Portami via”, riceverà la “Menzione Premio Lunezia per Sanremo” come miglior testo in gara nella sezione Campioni del 67° Festival di Sanremo.

FABRIZIO MORO credito fotografico di Fabrizio Cestari

Infatti, come da tradizione, il vertice del Premio Lunezia ha espresso ieri, giovedì 2 febbraio, le sue preferenze sui testi pubblicati da TV Sorrisi e Canzoni e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Paolo Talanca e Loredana D’Anghera hanno scelto Fabrizio Moro tra i 22 Campioni del Festival di Sanremo!

“Portami via”, brano di cui è autore, sarà contenuto nel suo nuovo album d’inediti “Pace” (Sony Music Italy), in uscita il 10 marzo.

Nella serata di giovedì, in cui il Festival sceglie di omaggiare la tradizione della canzone italiana, l’artista interpreterà il brano “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori.

A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Fabrizio Moro sarà il Maestro Pino Perris.



L’artista presenterà “Pace” in anteprima live il 20 aprile al FABRIQUE di Milano e il 26 maggio al PALALOTTOMATICA di Roma.

I biglietti per i due concerti sono disponibili in prevendita su TicketOne.