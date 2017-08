FERGIE LANCIA IL SUO NUOVO ALBUM “DOUBLE DUTCHESS”

La superstar multiplatino Fergie e vincitrice di otto Grammy, torna con il suo secondo lavoro solista, Double Dutchess, insieme alla sua prima visual album “experience”, Double Dutchess: Seeing Double, in uscita il 22 settembre per la sua etichetta Dutchess /BMG e disponibile da oggi in pre-order

FERGIE

Per stuzzicare e soddisfare la fame dei fans di tutto il mondo e per dare un’idea di cosa sta per uscire, Fergie svela non uno, ma due canzoni dell’album.

La prima è “Hungry” [feat. Rick Ross] prodotta da Yonni e JP Did This e co-prodotta da Donut, che vede Fergie divorare voracemente un beat prima di un ritornello sexy e gotico, accompagnato da un classico cameo di Ricky Rozay. Il video cinematografico è diretto dall’artista brasiliano Bruno Ilogti.

La seconda è“You Already Know” [feat. Nicki Minaj] che esce oggi nelle radio, è prodotta da will.i.am e si muove attraverso l’interazione esplosiva tra due delle più famose signore della musica pop. Il nuovo video arriverà a breve.

Questa la tracklist del disco:

1-Hungry (feat. Rick Ross)

2- Like It Ain’t Nuttin’

3- You Already Know (feat. Nicki Minaj)

4- Just Like You

5- A Little Work

6- Life Goes On

7- M.I.L.F. $

8-Save It Til Morning

9- Enchanté (Carine) (feat. Axl Jack)

10- Tension

11- L.A.LOVE (la la) (feat. YG)

12- Love Is Blind

13- Love Is Pain

A proposito della pubblicazione, Fergie commenta: “È finalmente arrivato! Mi ci è voluto molto tempo, tante notti in piedi fino a tardi dopo aver messo a letto mio figlio, lavorando per rendere perfetto Double Dutchess . Mi sembra che rappresenti appieno chi sono sotto ogni aspetto. Volevo fare un visual album, perché qui c’è una storia speciale che è molto vicina al mio cuore. Se dovevo dar vita ad un’etichetta, volevo fare le cose in grande. Questa è appieno la mia visione. Spero che lo amiate tanto quanto lo amo io. Vi vedrò tutti presto on the road”.

Fergie presenterà il nuovo lavoro, per la prima volta dal vivo, a Rock In Rio in Brasile il 16 settembre 2017 con un set di headliner. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul nuovo LiveXLive Digital Music Network.