Fabrizio Moro, Festival di Sanremo, nuovo album e anteprima tour il 20 aprile

Atteso ritorno al Festival di Sanremo per Fabrizio Moro che sarà in gara sul palco del Teatro Ariston, nella sezione Campioni, con “Portami via”.

FABRIZIO MORO ph i Fabrizio Cestari

Il brano di cui è autore, sarà contenuto nel suo nuovo album d’inediti “Pace” targato Sony Music Italy, in uscita il 10 marzo.

Nella serata di giovedì, in cui il Festival sceglie di omaggiare la tradizione della canzone italiana, l’artista interpreterà il brano “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori.

A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Fabrizio Moro sarà il Maestro Pino Perris.

Il cantautore romano vanta anche due partecipazioni al Festival in qualità d’autore con i brani “Sono solo Parole” scritto per Noemi e “Finalmente Piove” per Valerio Scanu.

Inoltre, Fabrizio Moro presenterà “Pace” in anteprima live il 20 aprile al Fabrique di Milano e il 26 maggio al Palalottomatica di Roma.

I biglietti per i due concerti sono disponibili in prevendita su Ticketone.