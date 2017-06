Esce venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il nuovo singolo di Carmen Alessandrello

Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 giugno “Solo un volo”, il singolo che anticipa l’uscita di “Al centro esatto di una nuvola” (Fonoprint/Artist First), il disco d’esordio della giovane cantante siciliana Carmen Alessandrello, album che vedrà la luce il 16 giugno.

Carmen Alessandrello ph. Nino Saetti

«”Solo un volo” racconta la storia di due ragazzi in cui lei seduce e convince lui a lasciarsi andare verso una nuova avventura – racconta Carmen Alessandrello del singolo – Ma è anche una metafora sulla vita: la vita come viaggio, quindi esplorazione, eccitazione, stupore; la vita come tempo che sfugge: meglio non perdere istanti preziosi. È un brano allegro ma allo stesso tempo motivante: metti “un cerotto sul tuo cuore ricoverato” e vai avanti, non perdere le occasioni che ti spettano. È la canzone di chi decide di prendere la propria vita in mano con intraprendenza, di chi lascia spazio all’istinto ogni volta che serve».

“Al centro esatto di una nuvola” è un disco che in 12 tracce racchiude la passione di Carmen per gli anni ’60 italiani, il rock melodico e la musica nera, incluso nell’album anche il riarrangiamento di “Un Giorno Dopo l’Altro”, brano di Luigi Tenco.