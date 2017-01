Ermal Meta: “Vietato morire” è il nuovo album fuori il 10 febbraio (Tracklist)

Lo aveva lasciato intendere giorni fa sui suoi social, il poeta cantautore raffinato Ermal Meta che qualcosa bolliva in pentola. ” Vietato morire” è il nuovo album che vedrà la luce il 10 febbraio.

ERMAL META

Il nuovo album, verrà distribuito da Artist First e sarà un doppio Cd in vendita a prezzo di un album singolo che conterrà anche Umano.

9 i brani inclusi in Umano e 9 nuove canzoni per Vietato Morire, tra le quali 2 featuring che impreziosiscono il progetto: Elisa in Piccola Anima e Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) ne La Vita Migliore.

Ermal Meta salirà sul palco dell’Ariston con il brano “Vietato morire” che regala anche il titolo al nuovo album.

Nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, Ermal si esibirà con la canzone Amara terra mia di Domenico Modugno.

Dal 27 Gennaio saranno disponibile le copie autografate di VIETATO MORIRE in esclusiva sul sito Music First .

Sempre da Venerdì 27 Gennaio l’album sarà già in pre order su iTunes al prezzo speciale di lancio di 9.90 € per i due dischi, mentre dal 10 Febbraio il doppio su iTunes costerà 11.99 €.

Tracklist di Vietato Morire

1. Vietato Morire

2. Ragazza Paradiso

3. Piccola Anima – Feat. Elisa

4. Bob Marley

5. La Vita Migliore – Feat. Vicio

6. New York

7. Voodoo Love

8. Rien Ne Va Plus

9. Voce Del Verbo

Tracklist Umano

1. Odio Le Favole

2. Gravita Con Me

3. Pezzi Di Paradiso

4. A Parte Te

5. Umano

6. Volevo Dirti

7. Bionda

8. Lettera A Mio Padre

9. Schegge