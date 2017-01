Enrique Iglesias: dopo sette anni di attesa, il re del pop latino torna live in Italia

Enrique Iglesias, protagonista della scorsa estate con la sua ultima hit “Duele El Corazon” torna in concerto in Italia nel 2017 per due eventi attesi nel mese di maggio.

Enrique Iglesias

Il cantautore spagnolo sarà il 19 maggio a Casalecchio di Reno (BO), e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI). Queste saranno le uniche due occasioni per vederlo live nel nostro Paese.

Il live, sarà un’imperdibile occasione per ascoltare dal vivo i brani contenuti nel nuovo album di prossima uscita, su etichetta Sony Music e i suoi più grandi successi come: “Duele El Corazon“, “Let me be your lover”, “Bailando”, “Tonight (I’m loving you)” “Hero”,“Escape” e tantissime altre.

I biglietti per i live sono già disponibili sul circuito TicketOne e in tutte le prevendite autorizzate.