Ennio Morricone “The 60 Years Of Music Tour”: Nuove disponibilità di biglietti per le 2 date all’Arena di Verona

Sono nuovamente disponibili limitate quantità di biglietti per assistere ai due concerti all’Arena di Verona del Maestro Ennio Morricone e il suo “The 60 Years Of music Tour”, il 30 e il 31 agosto.

ENNIO MORRICONE

Dopo il tutto esaurito dei concerti in Europa con standing ovation da parte del pubblico e recensioni magnifiche da parte della critica, il ‘60 YEARS OF MUSIC WORLD TOUR’ arriva in Italia, dove ha già registrato cinque sold out per le date estive, arricchendosi di due imperdibili serate a dicembre.

L’anno passato il maestro Morricone è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti per le musiche dell’ultimo film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight tra cui ricordiamo il Golden Globe per ‘La migliore colonna sonora originale’, il BAFTA per ‘Le musiche Originali’, il premio della New York Film Critics Association per ‘La migliore colonna sonora’ e l’Oscar nella categoria ‘Colonna sonora originale.’

Nel corso della sua carriera, Ennio Morricone ha composto più di 500 colonne sonore per il cinema e la televisione e più di 100 composizioni di musica assoluta. Tra le sue opere più conosciute ricordiamo le musiche per il film C’era una volta il West, C’era una volta in America, Per un pugno di dollari, The Untouchables e Mission . Le musiche di Morricone per il film Il buono, il brutto e il cattivo occupano la seconda posizione in una classifica delle 200 migliori colonne sonore per il cinema della storia.

I concerti in Italia fanno parte di una tournée mondiale, che segna il sessantesimo anniversario come compositore e direttore d’orchestra e seguono una serie di date europee che hanno portato il maestro a esibirsi davanti a circa 400.000 persone in 30 diverse città europee. Morricone ha dichiarato di recente: “Dirigere dal vivo le mie composizioni in tante città diverse, davanti ad un pubblico così vario per età e background culturale, è un’esperienza estremamente gratificante. Quest’anno festeggio i 60 anni di carriera da compositore durante i quali ho composto più di 600 opere”. “Per questa tournée ho pensato ad un programma aggiornato che naturalmente comprende alcuni “grandi classici” come le musiche degli amati western di Sergio Leone e Mission, ma a parte questo nella sua totalità il concerto sarà un’esperienza molto differente rispetto ai concerti del passato. Prevedo di inserire nel programma le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nelle tournée precedenti. “

ENNIO MORRICONE – THE 60 YEARS OF MUSIC WORLD TOUR PROGRAMMA DEI CONCERTI

Agosto 2017

30 Agosto Verona – Arena di Verona

31 Agosto Verona – Arena di Verona

Dicembre 2017

1 Dicembre Unipol Arena Casalecchio di Reno- Bologna

2 Dicembre Mediolanum Forum Assago- Milano

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.