Elisa: su Italia1, il 12 gennaio in prime time il concerto al Mediolanum Forum di Assago dell’ On Tour. (Video)

Giovedì 12 gennaio alle 21.15 su Italia1 verrà trasmesso il doppio evento dell’On Tour di Elisa che si è tenuto il 25 e il 26 novembre al Mediolanum Forum di Assago lo scorso novembre.

ELISA LIVE

Elisa ON Tour Giovedì 12 gennaio alle 21.15 su Italia1 verrà trasmesso il concerto registrato al Mediolanum Forum di Assago lo scorso novembre nel corso dell'"ON Tour" di Elisa. Un appuntamento imperdibile per rivivere le emozioni di questo fantastico live! #ONtour #ElisaON Pubblicato da Elisa su Mercoledì 4 gennaio 2017

Dopo il concerto di Alessandra Amoroso, trasmesso giovedì 29 dicembre, e quello di Emma Marrone il 5 gennaio, anche Elisa è protagonista della programmazione Mediaset dedicata ai migliori concerti italiani del 2016.

Un appuntamento imperdibile per rivivere le emozioni di questo fantastico live con pezzi come “L’anima vola”, “Eppure sentire”, “Love me forever”, “Peter pan”, “Together”, “Rainbow”, “With the hurt”, “Gli ostacoli del cuore” e tantissimi altri!