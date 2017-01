Eleonora Mazzotti: ecco il video del nuovo singolo “Among The Waves In The Sky” (La recensione)

Il countdown è ormai terminato: oggi 16 gennaio esce ufficialmente “Among The Waves In The Sky”, il nuovo singolo di Eleonora.

Among the waves in the sky

Probabilmente il titolo di questa canzone non vi è nuovo, perché si tratta del tema portante di “Tra le onde, nel cielo”, docu-film di Francesco Zarzana che racconta la tragedia che nel 1966 colpì la Nazionale Italiana di nuoto, con nel cast Laura Efrikian, Marco Morandi, Claudia Campagnola, Lucia Fossi, Elena Polic Greco e Lucia Bendia.

Ve ne avevamo parlato proprio pochi giorni fa: http://www.fullsong.it/musica/eleonora-mazzotti-la-sua-magnifica-voce-nel-singolo-among-the-waves-the-sky-16-gennaio-15924

In questi giorni è uscito anche il video della canzone:

“Among The Waves In The Sky” è un brano così delicato che lo fa sembrare un corso d’opera.

Il video inizia con l’artista su una bellissima spiaggia, dove i violini seguono in punta di piedi la voce di Eleonora e ne cullano la melodia.

Si nota indubbiamente un lavoro certosino dietro a questi versi.

“Among The Waves In The Sky” è una ballad travolgente che tocca anima e cuore attraverso la limpidezza di una voce che ci svela un lato di quel diamante sfaccettato che è l’essenza artistica di Eleonora Mazzotti.