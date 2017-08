Eleonora Mazzotti live: l’11 agosto a Pesaro in “MINA & DE ANDRÉ – Emozioni a lume di candela”

Continua ad essere particolarmente vivace l’estate di Eleonora Mazzotti, che torna ad esibirsi con la Rossini Pop Orchestra.

Eleonora Mazzotti

L’appuntamento è per l’11 agosto, alle ore 21.15, presso Rocca Costanza a Pesaro.

Lo spettacolo si intitola “MINA & DE ANDRÉ – Emozioni a lume di candela” e vedrà la cantante di Ravenna sul palco insieme a Valentina Mazza e a Giorgia Verona. Protagonista lo straordinario repertorio di Mina e Fabrizio De André, reso ancora più bello dagli arrangiamenti di Roberto Molinelli. Si andrà da “Se telefonando” a “Il pescatore”, da “Emozioni” a “La canzone di Marinella”.

E c’è persino un dress-code: tutti dovranno vestirsi di bianco.

Ricordiamo che in questo periodo Eleonora Mazzotti continua ad essere impegnata con il tour europeo dello spettacolo teatrale “In A Better World” di Francesco Zarzana, mentre le radio non smettono di trasmettere il suo singolo “Among The Waves In The Sky”.

Nel frattempo, dopo la partecipazione al programma “Guerrilla Gardeners” su La5, Eleonora viene interpellata sempre più spesso in veste di esperta green per via della sua passione per le piante e il giardinaggio, che coltiva tra un impegno artistico e l’altro.