Eleonora a Cesena il 7 aprile per il concerto benefico “Diabetes in Music”

È una primavera fitta di impegni per Eleonora (Mazzotti). La cantante, attualmente in promozione con il singolo “Among The Waves In The Sky”, sarà tra gli artisti che parteciperanno al concerto benefico “Diabetes in Music” che si terrà il 7 aprile a Cesena, in Piazza del Popolo.

ELEONORA MAZZOTTI

L’obiettivo dell’evento, realizzato in collaborazione con Radio Studio Delta, è sensibilizzare sul tema favorendone la prevenzione. Il ricavato andrà inoltre a sostenere tutte quelle famiglie che convivono quotidianamente con il diabete. Sul palco, oltre ad Eleonora, ci saranno anche Gemelli Diversi, Braschi, Magacustica, Giacomo Cascone e Jessica Casula.

Ricordiamo che Eleonora in questo periodo è anche in tour europeo con “In A Better World”, spettacolo teatrale di Francesco Zarzana, che l’ha vista esibirsi anche in Spagna e in Francia.

“Among The Waves In The Sky” il è il suo singolo attualmente in radio e disponibile negli store on-line. Il brano è anche tema portante del docu-film “Tra le onde, nel cielo”.

Photo by Emanuela Baioni

Make up artist: Marina Milandri

Hair Stylist: Irene HairStylist Ravenna

Make up: Couleur Caramel by Bella Bio EcoChic Faenza e Hps Milano.