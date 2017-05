Ekat Bork:”YASДYES” è il nuovo album per i forti di cuore. Il 6 maggio live in Italia

Ekat Bork, soprannominata la musa di ghiaccio, esce con un nuovo album dal titolo YASДYES.

Ekat Bork

Tradotto dal russo come “Io sono qui adesso”, non è musica per pusillanimi o deboli di cuore. Confrontandolo con la produzione morbida e seducente del suo acclamato debutto Veremellious, questo album è scuro, profondo, elettronico, sovversivo… eppure pieno di sentimento.

La sua voce seduce, incanta e comanda, dominando le macchine pulsanti, le percussioni e le chitarre che la circondano. Sembra venire da lontano, da qualche luogo antico e misterioso. Nei quattordici brani autobiografici si libera un’energia vulcanica straziante a stento contenuta e spesso in eruzione.

Ma nel profondo, cosa scatena all’ascoltatore l’album di Ekat Bork? note rabbiose, potenti, ma nel contempo delicate, sofisticate, convinte e convincenti, lo stile è maturo e pieno. Ekat spacca, se la si ascolta con un minimo di attenzione, non ci va giù piano e rapisce con tutti i sensi chi sta ascoltando pezzi come: Fear, Happiness, Red Sektor, brani micidiali per l’essere umano, che non ti lasciano più andar via…

Ekat Bork, ha all’attivo più di 90 concerti in tutta Europa, incluso un lungo tour in Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Olanda e Inghilterra

La musa dagli occhi di ghiaccio sta attualmente promuovendo il nuovo album con un tour internazionale che, oltre a Svizzera e Inghilterra, toccherà anche l’Italia il prossimo 6 maggio a Vinile di Bassano del Grappa (VI).

Di seguito le date del Tour:

(in continuo aggiornamento)

8 aprile @ Le Singe, Biel (CH)

14 aprile @ Galvanik, Zug (CH)

22 aprile @ Performa Festival – Losone (CH)

6 maggio @ Vinile, Bassano Del Grappa, Vicenza (IT)

12 maggio @ The Troubadour, London (UK)

13 maggio @ The Troubadour, London (UK)

15 maggio @ The Fleece, Bristol (UK)

18 maggio @ The Shed, Leicester (UK)

9 settembre @ Glucknick Festival, Lucerne (CH)