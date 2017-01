Ed Sheeran live in Italia: unica data a Torino

Destinato ad essere uno più attesi tour del 2017, Ed Sheeran ha annunciato una serie di date in tutto il mondo (Europa, Regno Unito e Irlanda, Messico e America Centrale e del Sud). Il tour partirà proprio dall’Italia, con un concerto al Pala Alpitour di Torino il prossimo 17 marzo, e continuerà fino a giugno.

Ed Sheeran

Farà inoltre tappa alla O2 di Londra per due serate consecutive (1 e 2 maggio), un grande ritorno live nella capitale inglese dopo l’incredibile successo al Wembley Stadium nel 2015.

I biglietti saranno in vendita dalle 11:00 di giovedì 2 febbraio 2017 su Ticketone e Livenation.

La notizia del tour arriva subito dopo un periodo fenomenale per il venticinquenne inglese. Ed Sheeran ha infatti iniziato il 2017 con un grandissimo ritorno, i due singoli “Shape Of You” e “Castle On The Hill” hanno avuto un successo travolgente, raggiungendo la prima e seconda posizione delle classifiche di tutto il mondo.

In procinto di consolidare anche la terza settimana ai numeri 1 e 2 della Classifica dei Singoli UK (Ed Sheeran è il primissimo artista ad occupare i due primi posti con due brani nuovi), Ed ha recentemente conquistato altri grandi risultati anche negli Stati Uniti, dopo aver portato a casa il numero 1 come performer sulla classifica Billboard Hot100, con “Shape Of You” (“Castle On The Hill” ha conquistato la sesta posizione); Ed è stato inoltre il primo artista a debuttare nella Top 10 di Billboard’s con due canzoni contemporaneamente. Per non parlare dei tantissimi record di questo mese su Spotify: “Shape Of You” ha ottenuto il maggior numero di streaming ‘in una settimana’ e ‘in un giorno’ (record precedentemente detenuti da “One Dance” di Drake e “Hello” di Adele, rispettivamente).

Oltre all’enorme successo a livello discografico, l’artista di Suffolk ha anche ottenuto grandissimi risultati nella sfera live. A luglio 2015 Ed è salito sul palco del Wembley Stadium, diventando quindi il primo artista solista ad esibirsi senza una band nel prestigiosissimo stadio inglese.

Ha cantato davanti a più di 240.000 persone in tre serate consecutive completamente sold-out! Forte di una collaborazione molto speciale con Sir Elton nella prima serata, Ed ha pubblicato a fine 2015 il suo DVD live ‘Jumpers for Goalposts’, che racconta la vigilia e la tre giorni di concerti al Wembley.

Ed ha inoltre collaborato ad una serie di eventi di musica dal vivo memorabili: nel 2012 si è esibito a Londra, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, insieme ai membri di Pink Floyd e Genesis, per una versione speciale di “Wish You Were Here”; nel 2015 Ed ha condiviso il palco con Beyonce e Gary Clark Jr. per il tributo a Stevie Wonder ai Grammy di quell’anno.

Il terzo album di Ed Sheeran ÷ (divide) verrà pubblicato il 3 marzo su etichetta Asylum/Atlantic Records (disponibile per pre-order).

DATE DEL TOUR

Marzo

17 – TORINO – Pala Alpitour

19 – ZURIGO (Sveizzera) – Hallenstadion

20 – MONACO (Germania) – Olympiahalle

22 – MANHEIM (Germania) – SAP-Arena

23 – COLONIA (Germania) – Lanxess Arena

26 – AMBURGO (Germania) – Barclaycard Arena

27 – BERLINO (Germania) – Mercedes Benz Arena

30 – STOCCOLMA (Svezia) – Ericsson Globen

Aprile

1 – HERNING (Danimarca) – Jyske Bank Boxen

3 – AMSTERDAM (Olanda) – Ziggo Dome

4 – AMSTERDAM (Olanda) – Ziggo Dome

5 – ANVERSA (Belgio) – Sportpaleis

6 – PARIGI (Francia) – Accor Hotels Arena

8 – MADRID (Spagna) – WiZink Center

9 – BARCELLONA (Spagna) – Palau San Jordi

12 – DUBLINO (Irlanda) – 3 Arena

13 – DUBLINO (Irlanda) – 3 Arena

16 – GLASGOW (Scozia) – The SSE Hydro

17 – GLASGOW (Scozia) – The SSE Hydro

19 – NEWCASTLE (UK) – Metro Radio Arena

20 – NEWCASTLE (UK) – Metro Radio Arena

22 – MANCHESTER (UK) – Arena

23 – MANCHESTER (UK) – Arena

25 – NOTTINGHAM (UK) – Motorpoint Arena

26 – NOTTINGHAM (UK) – Motorpoint Arena

28 – BIRMINGHAM (UK) – Barclaycard Arena

29 – BIRMINGHAM (UK) – Barclaycard Arena

Maggio

1 – LONDRA (UK) – The O2

2 – LONDRA (UK) – The O2

13 – LIMA (Perù) – Estadio Nacional

15 – SANTIAGO (Cile) – Movistar Arena

20 – BUENOS AIRES (Argentina) – Estadio Unico De La Plata

23 – CURITIBA (Brasile) – Pedreira Paulo Leminsky

25 – RIO DE JANEIRO (Brasile) – Rio Arena

28 – SAN PAOLO (Brasile) – Allianz Parque

30 – BELO HORIZONTE (Brasile) – Esplanada Do Mineirao

Giugno

2 – BOGOTA (Colombia) – Parque Simon Bolivar

4 – SAN JUAN (Puerto Rico) – Coliseo De Puerto Rico

6 – SAN JOSE (Costa Rica) – Parque Viva Amphitheater

10 – CITTÀ DEL MESSICO (Messico) – Palacio De Los Deportes

12 – GUADALAJARA (Messico) – Arena VFG

14 – MONTERREY (Messico) – Auditorio Citibanamex

Valentina Privitera