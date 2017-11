Donatella Rettore in testa alla classifica ufficiale della vendita dei vinili

In occasione della Amazon Vinyl Week (dal 23 ottobre 2017) Nar International ha pubblicato per la prima volta il vinile a tiratura limitata di 1.000 copie numerate e autografate (distribuzione Artist First), contenente le hit di Rettore.

RETTORE

Il disco è al primo posto della classifica ufficiale di vendite dei vinili, e segna un grande risultato per Rettore che, ricordiamo, ha autografato di proprio pugno tutte le copie. Il long play di colore bianco è acquistabile in esclusiva solo su Amazon.it fino ad esaurimento delle copie, e non sarà mai ristampato in questa versione.

Questa la tracklist di “THE BEST OF THE BEAST” versione vinile:

Lato A

Splendido splendente

Estasi

Sangue del mio sangue

Kobra

Io ho te

Giulietta

Lato B

Donatella

Lamette Katana (feat. Nottini Lemon)

Le mani

Kamikaze rock’n roll suicide

Sayonara

Di notte specialmente

