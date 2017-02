Depeche Mode: ecco il nuovo singolo, si chiama “Where’s the Revolution”. Video

Tornano i Depeche Mode, e lo fanno con il nuovo singolo, dal titolo Where’s the revolution.

“Where’s the Revolution” è il nuovo singolo dei Depeche Mode che in estate saranno in tournée anche in Italia.

Dave Gahan,Martin Gore e Andy Fletcher si esibiranno a Roma il 25 giugno all’Olimpico, il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro e il 29 giugno a Bologna allo stadio Dall’Ar.

“Where’s the Revolution”, anticipa l’uscita del nuovo album “Spirit”, che vedrà la luce il 27 marzo.

Si tratta del 14esimo lavoro discografico della band, seguito dell’acclamatissimo Delta Machine del 2013, che ha raggiunto la Top Five in 26 Paesi e la prima posizione delle classifiche di 12 nazioni, ed è prodotto da James Ford, membro fondatore della band Simian Mobile Disco, che recentemente ha realizzato gli album di Florence and the Machine e Arctic Monkeys.