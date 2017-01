Dati Earone: ecco i brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2016. Justin Timberlake, Max Gazzè, Jovanotti, Fedez & J-Ax, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni

EarOne ha rilasciato oggi i dati definitivi che vedono al primo posto “Can’t Stop The Feeling!” di Justin Timberlake, al secondo “This Girl” di Kungs vs Cookin’On e al terzo “Lost On You” di LP.

Ecco la Classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2016:

AIRPLAY RADIO

“Can’T Stop The Feeling!” JUSTIN TIMBERLAKE

“This Girl” KUNGS VS. COOKIN’ ON 3 BURNERS

“Lost on You” LP

“Ti sembra normale” MAX GAZZE’

“Cheap Thrills” SIA

“Ragazza Magica” JOVANOTTI

“Sofia” ALVARO SOLER

“Vorrei ma non posto” J-AX & FEDEZ

“Up&Up” COLDPLAY

“Cake By The Ocean” DNCE

AIRPLAY RADIO ITALIANI

“Ti sembra normale” MAX GAZZE’

“Ragazza Magica” JOVANOTTI

“Vorrei ma non posto” J-AX & FEDEZ

“Piccoli miracoli” TIROMANCINO

“Tutto qui accade” NEGRAMARO

“L’estate di John Wayne” RAPHAEL GUALAZZI

“Uno di questi giorni” NEK

“Tra di noi” TIROMANCINO

“Comunque andare” ALESSANDRA AMOROSO

“Nessun grado di separazione” FRANCESCA MICHIELIN

AIRPLAY TV

“Can’T Stop The Feeling!” JUSTIN TIMBERLAKE

“This Girl” KUNGS VS. COOKIN’ ON 3 BURNERS

“Ragazza Magica” JOVANOTTI

“Ti sembra normale” MAX GAZZE’

“Cheap Thrills” SIA

“Comunque andare” ALESSANDRA AMOROSO

“7 Years” LUKAS GRAHAM

“Sofia” ALVARO SOLER

“Faded” ALAN WALKER

“Up&Up” COLDPLAY

AIRPLAY RADIO INDIPENDENTI

“Lost on You” LP

“No Hero” ELISA

“Reality” LOST FREQUENCIES

“Tutto qui accade” NEGRAMARO

“L’estate di John Wayne” RAPHAEL GUALAZZI

“Bruciare per te” ELISA

“Il posto dei santi” NEGRAMARO

“Don’t Be So Shy IMANY

“The Horns” DJ KATCH

“Completamente” THEGIORNALISTI

AIRPLAY RADIO DANCE

“This Girl” KUNGS VS. COOKIN’ ON 3 BURNERS

“Cake By The Ocean” DNCE

“Faded” ALAN WALKER

“This Is What You Came For” CALVIN HARRIS

“Reality” LOST FREQUENCIES

“Cold Water” MAJOR LAZER

“I Took a Pill in Ibiza” MIKE POSNER

“Let Me Love You” DJ SNAKE

“Fast Car” JONAS BLUE

“Closer” THE CHAINSMOKERS

Nella Top 50 troviamo :

“Solo due satelliti” di Marco Mengoni (posizione 37)

“Partigiano Reggiano” di Zucchero (posizione 39)

“Bruciare per te” di Elisa (posizione 42)

“13 buone ragioni” di Zucchero (posizione 43)

“Parole in circolo” di Marco Mengoni (posizione 48)

“G come Giungla” di Ligabue (posizione 50)