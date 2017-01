Concerti 2017: ART GARFUNKEL, ELTON JOHN e BRYAN FERRY in arrivo in Italia

Sbarcano in Italia tre star internazionali : Art Garfunkel, Bryan Ferry e Elton John.

ART GARFUNKEL ELTON JOHN BRYAN FERRY

Quattro concerti a febbraio per Art Garfunkel . Il celebre artista americano sarà accompagnato su palco dal chitarrista Tab Laven e dal tastierista Cliff Carter per un recital intimo dove interpreterà il suo repertorio da solista, i grandi successi di Simon & Garfunkel, le incisioni di alcuni dei suoi compositori preferiti – Jimmy Webb, Randy Newman e George Gershwin – e parti della sua prossima autobiografia.

Le date:

13 febbraio Trieste, Teatro Rossetti

15 febbraio Milano, Linear Ciak

16 febbraio Padova, GranTeatro Geox

18 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica

Altro graditissimo ritorno è quello di Bryan Ferry.

Dopo un anno fantastico, costellato di sold-out, finalmente l’ex leader dei Roxy Music arriverà anche in Italia per un’unica data: l’11 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi.

Elton John, invece, ci delizierà con la sua voce, in una serata imperdibile nel centro storico di Mantova

il 14 Luglio, in Piazza Sordello.

Per una notte il centro storico di Mantova si trasformerà in un open stage; un’opportunità per il pubblico, mantovano e non, di essere protagonisti del concerto di Elton John, uno dei più acclamati e famosi artisti di tutti i tempi.

Tutti i concerti sono organizzati da D’Alessandro e Galli, i biglietti sono disponibili su Ticketone e in tutti i circuiti autorizzati.