Clementino, sei nuovi appuntamenti live per il “Vulcano summer tour”

Si aggiungono ancora nuove date per il Vulcano Summer Tour di Clementino, live che vedrà il rapper campano protagonista in tante città italiane, per tutta l’estate, sempre accompagnato dal noto dj e produttore TY1.

CLEMENTINO

Dopo la partecipazione alla 67 esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ragazzi Fuori” e dopo la conduzione del Concertone del 1° Maggio 2017 su Rai3, Clementino, considerato come uno dei migliori rapper della scena contemporanea italiana, durante il suo “Vulcano Summer Tour”, proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo disco “Vulcano”, uscito lo scorso 24 Marzo su etichetta Universal, ripercorrendo al contempo tutti i suoi maggiori successi.

Queste le sei tappe nuove: 08/08 Contursi Terme (SA), 18/08 Satriano di Lucania (PZ), 24/08 Francavilla Fontana (BR), 25/08 Benevento, 04/09 San Marzano sul Sarno (SA), 15/09 Atripalda (AV).

Attraverso l’energia incontenibile che da sempre lo contraddistingue sulla scena e grazie alla sua innata dote comunicativa, il rapper napoletano, in quest’inedita e avventurosa dimensione live, è pronto a stupire il grande pubblico con un allestimento tutto nuovo e davvero sorprendente.

Di seguito il calendario aggiornato:

17/06 – TARANTO – Raffo Festival

26/06 – CATANIA – Oasis Beach

08/07 – CERVIA (RA) – evento Radio 2

15/07 – ROMA – Porta di Roma

16/07 – CARIA (VV) – Piazza Mazzitelli

22/07 – ITRI (LT) – Piazza Rodari

05/08 – TRENTOLA DUCENTA (CE) – Gobeer Expo

06/08 – CELLE DI BULGHERIA (SA) – Piazza Umberto I

08/08 – CONTURSI TERME (SA) – Piazza Garibaldi (NUOVA)

11/08 – ROSSANO CALABRO (CS) – Stadio Comunale

12/08 – TERRALBA (OR) – Gavina Summer Festival

13/08 – ROCCADASPIDE (SA) – Festival dell’Aspide

17/08 – PRESICCE (LE) – Festival i colori dell’Olio

18/08 – SATRIANO DI LUCANIA (PZ) – Lucania Etnofolk (NUOVA)

24/08 – FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Piazza Giovanni XXIII (NUOVA)

25/08 – BENEVENTO – Città Spettacolo (NUOVA)

27/08 – SAN SALVO MARINA (CH) – Festival Progetto Sud

02/09 – LEGNANO (MI) – District Festival

04/09 – SAN MARZANO SUL SARNO (SA) – Okdoria Beer Fest (NUOVA)

15/09 – ATRIPALDA (AV) – Piazza Umberto I (NUOVA)