Classifica Fimi: in vetta J-Ax e Fedez, MinaCelentano e Brunori Sas

Questa settimana in vetta alla classifica Fimi dei dischi più venduti troviamo J-AX e Fedez con il nuovo album Comunisti col Rolex.

CERTIFICAZIONI FIMI

Dietro di loro, in seconda posizione MinaCelentano con Le migliori, e terza Brunori Sas con A casa tutto bene.

Quarto posto per Tiziano Ferro con Il mestiere della vita e a seguire al quinto Mannarino con Apriti Cielo.

Al sesto posto troviamo Ligabue con Made in Italy e al settimo LowLow con Redezione.

Continuiamo con i Baustelle e il loro L’amore e la violenza in ottava posizione.

Chiudono la top ten: al nono posto Vasco Rossi con Vasconostop e al decimo Tedua con Orange Country California.

Categoria SINGOLI

Tra i singoli, in prima posizione troviamo Ed Sheeran con Shape of you, al secondo posto Rockabye dei Clean Bandit feat Sean Paul & Anne Marie e al terzo Piccole Cose di Jax e Fedez.

Categoria VINILI

Per la categoria vinili, al primo posto Comunisti col rolex di J-Ax e Fedez, al secondo e al terzo i Pink Floyd con rispettivamente The Final cut e A momentary lapse of reason.

Valentina Privitera per FullSong