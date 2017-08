Classifica Fimi: in vetta Coldplay, Guè Pequeno e Ghali

Questa settimana in vetta alla classifica Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana dei dischi più venduti troviamo i Coldplay con Kaleidoscope, seguito in seconda posizione da Guè Pequeno con l’album Gentleman.

CLASSIFICA FIMI

Si piazza in terza posizione Album di Ghali , mentre, scende in quarta posizione Riki con Perdo le parole.

Continuiamo al quinto posto con Vascononstop di Vasco Rossi . Sesto posto per gli Imagine Dragons con Evolve , seguito al settimo da Ed Sheeran e il suo album Divide.

In ottava posizione troviamo i Dark Polo Gang con Twins.

Chiudono la top ten: J-ax & Fedez con Comunisti col rolex al nono posto e Fabri Fibra con Fenomeno al decimo.

Categoria SINGOLI

Tra i singoli, in prima posizione troviamo Riccione dei The Giornalisti, seguiti da Senza Pagare di J-Ax & Fedez feat T-Pain al secondo e al terzo troviamo Voglio Ballare con te di Baby K feat Andres Dvicio.

Categoria VINILI

Per la categoria vinili, al primo posto i Coldplay con Kaleidoscope, al secondo troviamo i Pink Floyd con The dark side of the moon e al terzo Hybrid Theory dei Linkin Park.

Valentina Privitera per FullSong