Classifica FIMI: Riki domina la classifica seguito da Ghali e Thomas

Ecco la nuova classifica di vendita della Fimi che vede in prima posizione Riccardo Marcuzzo con il suo Perdo le Parole seguito da Ghali con Album e Thomas al terzo posto con Oggi più che mai.

CLASSIFICA FIMI

Quarto posto per Federica Carta con l’album omonimo Federica.Continuiamo al quinto con Marco Carta e il suo Tieniti Forte.

Sesto posto per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, seguiti al settimo da Francesco Gabbani e l’album Magellano.

In ottava posizione troviamo Renato Zero con Zerovskij…solo per amore.

Chiudono la top ten: i The kolors con You al nono posto e Harry Styles con Harry Styles al decimo.

Categoria SINGOLI

Tra i singoli, in prima posizione troviamo Despacito di Luis Fonsi feat Daddy Yankee, seguito da J-ax & Fedez feat T.pain con Senza Pagare al secondo e al terzo Volare di Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi.

Categoria VINILI

Per la categoria vinili, al primo e al secondo posto si piazza Vasco Rossi con Buoni o cattivi e Nessun pericolo…per te e al terzo i The Beatles con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Valentina Privitera per FullSong