Classifica Fimi: MinaCelentano Number One, per la quinta settimana consecutiva “Le migliori” è in cima

Non si fermano MinaCelentano che con “Le migliori” per la quinta volta consecutiva sono in cima la classifica Fimi Gfk con lo splendido album “Le Migliori”, che solo a due mesi dall’uscita ha conquistato il quarto Disco di Platino ed è stato certificato il disco più venduto del 2016.

CERTIFICAZIONI FIMI 13 GENNAIO

Dietro in seconda posizione, per due settimane consecutive, Tiziano Ferro con Il Mestiere della Vita e al terzo Ligabue con Made in Italy.

Quarto posto per Vasco Rossi con Vasconostop, a seguire al quinto Marco Mengoni con Marco Mengoni live.

Sesto posto per i Pooh con Pooh 50 – L’ultima notte insieme e al settimo i The Rolling Stones con Blue & Lonesome.

Chiudono la Top Ten, all’ottava posizione i Coldplay con A Head Full of Dreams, segue alla nona LP con Lost on you e alla decima i Modà con Passione Maledetta 2.0.

Categoria SINGOLI

Tra i singoli, entra con il suo tanto atteso ritorno Ed Sheeran con Shape of you, a seguire, secondo posto per Clean Bandit feat Sean Paul & Anne-Marie, e chiude la classifica dei singoli, ancora Ed Sheeran con Castle on the hill.

Categoria VINILI

Per la categoria vinili, al primo posto troviamo MinaCelentano con LeMigliori, a seguire al secondo troviamo i Pink Floyd con The dark side of the moon e al terzo i The Rolling Stones con Blue & Lonesome.

Valentina Privitera per FullSong