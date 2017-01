Classifica Fimi: MinaCelentano ancora in vetta con “Le migliori”, seguono Tiziano Ferro e Ligabue. Sale al quinto posto Marco Mengoni

Questa settimana in vetta alla classifica Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana dei dischi più venduti troviamo nuovamente MinaCelentano con il nuovo album triplo platino “Le migliori”.

CLASSIFICA FIMI 5 GENNAIO

In seconda posizione arriva Tiziano Ferro con Il mestiere della vita e in terza Ligabue con Made in Italy.

Quarto posto per Vasco Rossi con Vasconostop, mentre, al quinto posto, troviamo Marco Mengoni con il suo Marco Mengoni Live.

Al sesto posto Alessandra Amoroso con Vivere a colori, seguita al settimo dai Pooh con il loro Pooh 50- L’ultima notte insieme.

In ottava posizione troviamo i The Rolling Stones con Blue&Lonesome, chiudono la top ten: Coldplay con A head full of dreams al nono posto e i Modà con Passione Maledetta 2.0.

Categoria SINGOLI

Tra i singoli, al primo posto troviamo Clean Bandit fetuaring Sean Paul & Anne- Marie con Rockabye, al secondo invece Human di Rag’n’Bone Man, e al terzo Fabio Rovazzi con Tutto molto interessante.

Categoria VINILI

Per la categoria vinili, al primo posto troviamo i The Rolling stone con Blue&Lonesome, al secondo i Pink Floyd con The dark side of the moon, e al terzo MinaCelentano con Le migliori.

Valentina Privitera per FullSong