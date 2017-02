CLASSIFICA FIMI: J-AX & FEDEZ ANCORA IN VETTA. SUL PODIO RESISTONO MINACELENTANO

Tra gli album, questa settimana, non ci sono grosse novità: restano stabili al primo posto J-Ax & Fedez con Comunisti Col Rolex, al secondo MinaCelentano con Le Migliori, mentre, risale sul podio, al terzo posto Il Mestiere Della Vita di Tiziano Ferro.

CLASSIFICA FIMI 3 FEBBRAIO

Unica new entry è That’s live – Live in Cesena 2016 dei Rockin’1000, direttamente in quarta posizione.

A seguire, quinta posizione per Ligabue con Made In Italy seguito a ruota da Vasco Rossi e la sua antologia Vascononstop al sesto posto.

L’amore e la violenza dei Baustelle, si piazza al settimo posto.

Chiudono la Top Ten: Mannarino con il nuovo album Apriti cielo, A casa tutto bene di Brunori Sas e Marco Mengoni live di Marco Mengoni.

SINGOLI DIGITALI

Anche il podio dei singoli digitali è quasi invariato: Ed Sheeran è al primo posto con Shape Of You, al secondo i Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie con Rockabye.

Risale invece dalla terza posizione alla quarta Assenzio di J-Ax & Fedez feat. Stash & Levante.

VINILI

Mentre debutta alla prima posizione il live dei Rockin’1000, scende al secondo posto Comunisti col rolex, seguito al terzo, da Lost on you di LP.