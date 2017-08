CERTIFICAZIONI FIMI: Settimo platino per J-Ax & Fedez, terzo platino per Shakira e doppio platino per Baby K

Tra gli album, disco d’oro solo per Harry Styles e l’album omonimo. Andiamo a vedere tra i singoli digitali chi conquista la certificazione.

CERTIFICAZIONI FIMI

J-Ax & Fedez – Vorrei ma non posto – settimo Platino

Shakira feat. Maluma- Chantaje – terzo Platino

David Guetta feat. Zara Larsson – This one’s for you – terzo Platino

Sean Paul feat. Dua Lipa – No lie – terzo Platino

Baby K feat. Andres Dvicio – Voglio ballare con te – doppio Platino

Salmo feat. Rose Villain – Don Medellin – Platino

Negramaro – Il posto dei santi – Platino

Maggie Lindemann – Pretty girl – Platino

Axwell Ingrosso – More than you know – Platino

J Balvin & Willy William – Mi gente – Platino

Fetty Wap – Trap queen – Platino

Red Hot Chili Peppers – Under the bridge – Platino

Lorde – Green light – Platino

Morat & Alvaro Soler – Yo contigo, tú conmigo (the gong gong song) – Oro

Coez – La musica non c’è – Oro

Guè Pequeno feat. Tony Effe & Frank White – Scarafaggio – Oro

Dark Polo Gang – Sportswear – Oro

Anne-Marie – Ciao adios – Oro

Bob Marley & The Wailers – Three little birds – Oro

Little Mix – Black magic – Oro

French Montana feat. Swae Lee – Unforgettable – Oro

IZI feat. Tedua & Vaz Tè – Wild bandana – Oro

Lil Uzi Vert – Xo tour llif3 – Oro