Certificazioni Fimi : Oro per Elisa con “Bruciare per te” e Platino e Oro per Sfera Ebbasta

La Fimi/GFK ha rilasciato le certificazioni di Platino e D’oro per gli album e singoli che stanno attualmente riscuotendo un grandissimo successo.

CERTIFICAZIONI FIMI

Iniziamo con il Disco d’oro per “Bruciare per te” di Elisa e oro per Ithegiornalisti con “Completamente”.

Jovanotti conquista il disco di platino con un suo brano del 2005: “Mi fido di te”, e paltino anche per “New Dawns” di Gaia, la giovane cantante della squadra di Fedez ad X Factor10.

Ben due certificazioni per Sfera Ebbasta che conquista il platino con il suo singolo “Figli di papà” e conquista il disco d’oro con l’album d’esordio omonimo.

Arrivano al disco di platino anche i due rapper Marracash e Gué Pequeno per l’album “Santeria”.

Diamo uno sguardo sul fronte internazionale: “Let me love you” di Dj Snake feat Justin Bieber conquista il quarto disco di platino.

Due dischi di platino vanno agli AC/DC, con “Thunderstruck” del lontanissimo 1990 e “Back in black” dell’ancora più lontano 1980.

Platino anche per “Runaway” (U & I) di Galantis.

Brilla invece l’oro per “Sing me to sleep” di Alan Walker e per “Something about you” di Hayden James.

E ancora, disco di platino a “Private investigations” il The Best of Dire straits & Mark Knopler, mentre un bell’oro va a “Native” degli Onerepublic.