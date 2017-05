Caterina Rizzo:”Il sangue dell’amore” è il nuovo singolo

Oggi, 5 maggio, esce il nuovo singolo della cantante Caterina Rizzo, “Il sangue dell’amore”, su edizioni Live Tribe Music/Chiasso dal Fosso.

Caterina Rizzo

Il progetto “Caterina R” nasce dall’unione artistica tra la stessa Caterina (voce) e Roberto Zanoner (batteria) dopo l’uscita di entrambi dalla precedente formazione NeroNeve, culminata con la realizzazione di questo nuovo singolo.

Nel loro pensiero artistico Roberto e Caterina si focalizzano sull’aspetto emotivo, dimostrando particolare sensibilità e attenzione verso tematiche di attualità, tra cui l’omosessualità e le diversità in genere come, ad esempio, le disfunzioni motorie.

Il progetto è ricco di pathos e di esperienze vissute dagli artisti stessi, e sottolinea il grande desiderio di poter supportare le persone che subiscono discriminazioni, ma anche coloro che vivono importanti problemi di salute.

Il brano descrive il tratto più “ribelle” che alberga in ognuno di noi. Quante volte ci è capitato di vivere una vita che ci sta stretta, ma ce la facciamo bastare, fino a quando un’attenzione, uno sguardo, o un gesto risvegliano il nostro lato più selvaggio o addirittura animalesco…

A fare da supporto al singolo, da oggi è online il videoclip di “Il sangue dell’amore”.

Valentina Privitera per FullSong