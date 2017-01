Casa Mika: stasera in prime time su Rai 2 AfterParty, i momenti più belli dello show con Emma, Giorgia, Sting, Malika Ayane e molti altri

Questa sera, martedì 3 gennaio su Rai due va in onda una raccolta dei momenti più belli di Stasera Casa Mika con alcuni segmenti inediti “fuori onda”. Un vero e proprio After Party.

MIKA

Dopo la sigla “Boum Boum Boum”, si rivedranno le esibizioni di Mika fra cui “Grace Kelly”, “Good Guys”, “Over My Shoulder” e “Hurts”, le gag più divertenti con Virginia Raffaele, il duetto di Mika con Giorgia in “You’ve Got A Friend”, le situazioni vissute da Mika sul Taxi nelle varie città italiane, il duetto con Eros Ramazzotti in “Ci Parliamo Da Grandi “, il duetto con Chiara Galiazzo in “Stardust”, e quello con Emma Marrone in “Domani È Un Altro Giorno, Si Vedrà”.

Gli ospiti più acclamati tra cui la star Monica Bellucci, Sting con la sua musica evergreen ed il suo brano più cantato al mondo “ I’m an englishman in New York” e poi “I Can’t Stop Thinking About You”.

Il ricordo che ha legato Mika allo scrittore Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura, il momento swing con Renzo Arbore e Pif, il duetto con Malika Ayane in “Io Che Non Vivo” Infine la straordinaria performance di Kylie Minogue con “Can’t Get You Out Of My Head” e il racconto dell’amicizia che la lega da anni con Mika.