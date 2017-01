Carmen Alessandrello, giovedì 9 febbraio live a Casa Sanremo

Giovedì 9 febbraio, la cantante siciliana Carmen Alessandrello sarà ospite di Area Sanremo e si esibirà dal vivo nella città dei Fiori in un doppio set, alle 18.00 in piazza Colombo ed alle 20.30 presso Casa Sanremo (Corso Garibaldi 139).

Carmen Alessandrello

È in rotazione radiofonica, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Quell’attimo di noi” (Fonoprint/Artist First), il nuovo singolo di Carmen Alessandrello.

“Quell’Attimo Di Noi” (prodotto da Christian Rigano e Vittorio Corbisiero e scritto da Giuseppe Pisto e Marcella Tusa) è uno degli 8 brani vincitori di Area Sanremo.

Con il singolo è online il video , diretto dal regista Umberto Romagnoli:

«Cos’è l’amore se non la massima condivisione di se stessi? Il testo del brano cita: “Ama quel che sono senza giudicare, siamo come ali libere di andare E grido in faccia al mondo la mia libertà” – racconta Carmen Alessandrello – L’amore avvicina gli uomini, lega, come un filo, le anime a prescindere da ideologie, sesso, provenienza o colore. In una società in cui l’individualismo e l’apparenza sono diventati determinanti, solo la musica e l’amore possono ricordarci i veri valori universali. Per me l’amore non è un concetto, ma un modo di vivere ed è per questo che non conosce giudizio».

Carmen Alessandrello, giovane cantante scoperta da FONOPRINT, lo storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana, è attualmente al lavoro su due diversi progetti discografici: un album di inediti ed una raccolta di cover in italiano riarrangiate in chiave moderna.