Capodanno 2017 Rai a Potenza, gli ospiti e le foto

A Potenza “l’Anno che Verrà”, il concerto di Capodanno trasmessa in diretta da RAI fino al countdown che celebra l’arrivo del nuovo anno, quest’anno condotto da Amadeus e Teo Teocoli. Gli ospiti della serata e tutte le informazioni utili a chi arriva in città.

Piazza Mario Pagano a Potenza, sede del mega concerto del Capodanno di RAI 1©Foto FullPress Agency

Per la prima volta a Potenza, per la seconda in Basilicata (l’anno scorso a Matera), arriva la trasmissione in diretta di RAI 1, per il concertone di Capodanno 2017. Piazza Mario Pagano (nota ai potentini anche come Piazza Prefettura) è la location della trasmissione RAI che accompagna il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno.

Alla conduzione della kermesse anche quest’anno è stato confermato Amadeus che sarà affiancato, in via straordinaria, da Teo Teocoli. Il Capodanno di Rai1 (trasmessa contemporaneamente in HD sul Canale 501) è realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza.

Le novità di quest’anno per il Capodanno Rai 2017 a Potenza

Novità di quest’anno è la diretta radiofonica di Rai Radio1 arricchita da uno speciale condotto sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola che realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta a Potenza.

Gli ospiti del Capodanno di Ra1 a Potenza

Oltre all’eccezionale presenza di Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana, durante la lunga festa per il Capodanno di Rai1, si esibiranno altri straordinari artisti quali: Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu, Gazebo, Sandy Marton, la Cartoon Band dei Miwa… e tanti altri ancora.

Sul palcoscenico di Potenza si esibiranno anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di “Tale e Quale”, grande successo della stagione di Rai1: Leonardo Fiaschi, Lorenza Mario, Antonio Mezzancella, Silvia Mezzanotte.

Interverranno inoltre alcune giovani promesse della musica italiana provenienti dai “Talent” di maggior successo televisivo tra i quali Ethan Lara, vincitore di Castrocaro 2016, Luca Tudisca, Claudia Megrè, Francis Alina Ascione e Vincenzo Capua.

Quest’anno poi sono previsti collegamenti con Matera, dove sarà presente Francesca Barra, oltre a una vetrina delle realtà musicali più interessanti della Basilicata, a partire dai Tarantolati di Tricarico.

Gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un corpo di ballo di una trentina di componenti che, con la partecipazione dell’affascinante e bravissima Samantha Togni e le coreografie di Marco Garofalo, renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera del palco e della piazza. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Alcune informazioni

Piazza Mario Pagano

Piazza Mario Pagano è il punto di incontro dei potentini ed è posta al centro della strada pedonale Via Pretoria che, fino a qualche anno fa rappresenta l’esclusiva via dello shopping del capoluogo lucano. In Piazza Mario Pagano (così chiamata in onore dell’illustre giurista e filosofo nato in provincia, a Brienza e uno dei massimi esponenti della rivoluzione partenopea) si trova il Palazzo del Prefetto, il Teatro Stabile e alcuni storici palazzi, tra i quali quello dove ha sede la redazione di Basilicata del maggiore quotidiano della regione: La Gazzetta del Mezzogiorno.

Come partecipare alla kermesse di Rai a Potenza per il Capodanno

Non sono previsti pass per la partecipazione e gli organizzatori fanno sapere che sarà possibile accedere all’area palco del concerto fino a esaurimento posti con il filtraggio delle forze dell’ordine.

Sono stati individuati 2.460 parcheggi per autobus e automobili: si potrà poi raggiungere il centro storico utilizzando alcune navette e gli impianti di scale mobili. Saranno presenti otto ambulanze medicalizzate, installati 30 bagni chimici e cinque maxischermi (tre nel centro storico, uno sul Ponte attrezzato della fondovalle e il quinto in viale Dante dove in contemporanea con la diretta di RAI si svolgerà una ‘Notte bianca’).

Alcune immagini work in progress dell’allestimento del palco in Piazza Mario Pagano a Potenza per il concerto RAI di Capodanno. Si ringrazia Michele Gerardi per la concessione a FullSong.