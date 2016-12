Il Capodanno 2017 a Sanremo è con Enrico Ruggeri

Sarà Enrico Ruggeri l’ospite d’eccezione del Capodanno 2017 di Sanremo: un grande concerto gratuito in riva al mare a piazzale Vesco.

ENRICO RUGGERI

Ad aprire la serata, alle 22,30 circa, ci sarà l’attesa esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con un programma interamente dedicato alla storia del Festival.

Le canzoni che hanno lasciato un segno negli oltre sessant’anni della kermesse verranno re-interpretate da alcuni dei giovani vincitori di Area Sanremo 2016 sotto la direzione del maestro Roberto Molinelli.

Poi, come da tradizione, sarà la volta dei fuochi d’artificio «sparati» da porto vecchio.

Dopo i fuochi d’artificio lo spettacolo musicale riprenderà con la Med Free Orkestra, un ensemble multietnico già ben noto al pubblico nazionale anche per le recenti ultime due partecipazioni al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Ed è proprio con la Med Free Orkestra che Enrico Ruggeri duetterà in una esibizione unica ed irripetibile: un incontro tra la musica d’autore, i grandi successi firmati da Ruggeri, ed i «suoni del mondo» nella notte del Capodanno sanremese.

La Med Free Orkestra continuerà poi il suo colorato spettacolo traghettando il pubblico fino a notte fonda. La città di Sanremo saluterà quindi il nuovo anno con un concerto inedito e di grande suggestione; uno spettacolo gratuito di altissimo livello per aspettare tutti assieme l’arrivo del nuovo anno.

Il Capodanno di Sanremo 2017 è organizzato dal Comune di Sanremo, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica con la collaborazione di iCompany.