Biagio Antonacci: dopo i sold out, nuove date per “Dediche e Manie Tour”

Dopo i sold out già annunciati delle date di Acireale, Eboli e la tripletta completamente esaurita di Bari dal 4 maggio a grande richiesta partirà Dediche e Manie Tour, con nuovi appuntamenti a Bari, Milano e Roma.

BIAGIO ANTONACCI

Ultimissimi posti per la data di Reggio Calabria e la replica di Acireale.

Mancano quasi due mesi alla partenza del tour di Biagio Antonacci, che si preannuncia già come un successo strepitoso. Biagio Antonacci Tour 2017-2018 partirà il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze e conta già ben 5 sold out: la prima data di Acireale (29 dicembre), Eboli (13 gennaio) e la tripletta completamente esaurita di Bari (8, 9 e 11 gennaio). Sono rimasti pochissimi posti per la seconda di Acireale (30 dicembre) e la data di Reggio Calabria (16 gennaio), che raddoppia per replicare con una seconda nuova data il 17 gennaio. Dopo questa partenza fulminante, a grande richiesta Biagio Antonacci ripartirà per il Dediche e Manie Tour, che prende il nome dall’omonimo album di inediti in uscita per Iris/Sony Music il 10 novembre prossimo. La prima data è fissata per il 4 maggio a Bari (PalaFlorio) e arriverà con un doppio appuntamento sia a Milano (9 e 10 maggio – Mediolanum Forum di Assago) che a Roma (23 e 25 maggio – Palalottomattica).

I biglietti per le nuove date delle due tournée, prodotte e organizzate da F&P Group in collaborazione con IRIS S.r.l., saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani venerdì 27 ottobre, online sul sito di TicketOne e dalle 16.00 di giovedì 2 novembre in tutti i punti vendita autorizzati.

BIAGIO ANTONACCI TOUR 2017-2018

Venerdì 15 dicembre 2017 – Firenze (Nelson Mandela Forum)

Sabato 16 dicembre 2017 – Rimini (RDS Stadium)

Lunedì 18 dicembre 2017 – Lugano (Pala Resega)

Martedì 19 dicembre 2017 – Genova (RDS STADIUM)

Giovedì 21 dicembre 2017 – Torino (Pala Alpitour)

Mercoledì 27 dicembre 2017 – Pescara (Pala Giovanni Paolo II)

Venerdì 29 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel) SOLD OUT

Sabato 30 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel)

Lunedì 8 gennaio 2018 – Bari (PalaFlorio) SOLD OUT

Martedì 9 gennaio 2018 – Bari (PalaFlorio) SOLD OUT

Giovedì 11 gennaio 2018 – Bari (PalaFlorio) SOLD OUT

Sabato 13 gennaio 2018 – Eboli SA (Pala Sele) SOLD OUT

Domenica 14 gennaio 2018 – Eboli SA (Pala Sele)

Martedì 16 gennaio 2018 – Reggio Calabria (Palasport)

Mercoledì 17 gennaio 2018 – Reggio Calabria (Palasport) NUOVA DATA!

Venerdì 19 gennaio 2018 – Perugia (Pala Evangelisti)

Sabato 20 gennaio 2018 – Livorno (Modigliani Forum)

Martedì 23 gennaio 2018 – Pesaro (Adriatic Arena)

Mercoledì 24 gennaio 2018 – Mantova (Pala Bam)

Venerdì 26 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)

Sabato 27 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)

DEDICHE E MANIE TOUR

Venerdì 4 maggio 2018 – Bari (Pala Florio) NUOVA DATA!

Mercoledì 9 maggio 2018 – Milano (Mediolanum Forum) NUOVA DATA!

Giovedì 10 maggio 2018 – Milano (Mediolanum Forum) NUOVA DATA!

Mercoledì 23 maggio 2018 – Roma (Palalottomatica) NUOVA DATA!

Venerdì 25 maggio 2018 – Roma (Palalottomatica) NUOVA DATA!

Alba Cosentino