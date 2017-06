Biagio Antonacci: raddoppiano le date di Acireale, Bari e Padova

Ieri sera, sul palco dei Wind Music Awards all’Arena di Verona, Biagio Antonacci, dopo averci deliziato al pianoforte con Se io se lei, ha annunciato tre nuovi appuntamenti che si aggiungono ai live già annunciati. A grande richiesta, raddoppiano le date di Acireale (30 dicembre), Bari (9 gennaio) e Padova (27 gennaio).

BIAGIO ANTONACCI

Dopo le uniche speciali date evento di Milano e Roma (5 sold-out) dello scorso Settembre, Biagio Antonacci debutterà il 15 Dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, con un nuovissimo tour live che lo accompagnerà in giro per tutta Italia. Il 10 Novembre invece uscirà, su etichetta Iris/Sony Music Italia, il nuovo album di inediti del cantautore a più di tre anni di distanza dal successo del multiplatino “L’amore comporta”.

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l., saranno disponibili in prevendita da oggi, online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

DI SEGUITO IL CALENDARIO AGGIORNATO:

Venerdì 15 dicembre 2017 – Firenze (Nelson Mandela Forum)

Sabato 16 dicembre 2017 – Rimini (105 Stadium)

Lunedì 18 dicembre 2017 – Lugano (Pala Resega)

Martedì 19 dicembre 2017 – Genova (105 Stadium)

Giovedì 21 dicembre 2017 – Torino (Pala Alpitour)

Mercoledì 27 dicembre 2017 – Pescara (Pala Giovanni Paolo II)

Venerdì 29 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel)

Sabato 30 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel) NUOVA DATA

Lunedì 8 gennaio 2018 – Bari (Pala Florio)

Martedì 9 gennaio 2018 – Bari (Pala Florio) NUOVA DATA

Sabato 13 gennaio 2018 – Eboli SA (Pala Sele)

Martedì 16 gennaio 2018 – Reggio Calabria (Palasport)

Venerdì 19 gennaio 2018 – Perugia (Pala Evangelisti)

Sabato 20 gennaio 2018 – Livorno (Modigliani Forum)

Martedì 23 gennaio 2018 – Pesaro (Adriatic Arena)

Mercoledì 24 gennaio 2018 – Mantova (Pala Bam)

Venerdì 26 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)

Sabato 27 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena) NUOVA DATA