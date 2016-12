BELIEVE DIGITAL RECORD DI DISCHI DI PLATINO E D’ORO NEL 2016

Believe Digital, leader mondiale da oltre 10 anni nella distribuzione e nel marketing digitale, distribuisce e promuove la musica delle etichette e degli artisti indipendenti italiani in Italia ed all’estero, e ogni giorno conta più di 300 release nelle classifiche degli store digitali di tutto il mondo.

BELIEVE DIGITAL

Dalla sua nascita, nel 2005, Believe Italy continua a maturare tassi di crescita a 2 cifre e nel 2016 ha riportato un record di dischi d’oro e di platino. Believe, infatti, ha contribuito significativamente al raggiungimento delle certificazioni FIMI grazie al lavoro di ottimizzazione delle vendite digitali e fisiche messo in atto dal proprio team, il più specializzato al mondo su ogni canale di vendita.

Queste, alcune delle certificazioni FIMI ottenute nel 2016:

LP – “Lost on you” – DOPPIO PLATINO

Ghali – “Ninna Nanna” – PLATINO

Valerio Scanu – “Finalmente Piove” – PLATINO

DJ Katch feat. Greg Nice, DJ Kool & Deborah Lee – “The Horns” – PLATINO

Simonetta Spiri, Greta Manuzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa – “L’amore merita” – ORO

Valerio Scanu – “Io vivrò (Senza te)” – ORO

Bob Sinclar – “Someone who needs me” – ORO

BoomDaBash – “Portami con te” – ORO

BoomDaBash feat. Alessandra Amoroso – “A tre passi da te” – ORO

BoomDaBash feat. Otto Ohm – “L’importante” – ORO

Ezio Bosso – “The 12th Room” – ORO

Sigala – “Easy Love” – ORO

Briga – “L’amore è qua” – ORO

Briga – “Sei di mattina” – ORO

Mr. Rain – “Carillon” – ORO

LowLow & Mostro – “Supereroi Falliti” – ORO

Anche sul fronte YouTube i risultati ottenuti nel corso del 2016 sono di altissimo profilo: PULCINO PIO official channel 2M iscritti

J0k3ROfficialTube assegnazione del bottone d’oro di YouTube per il raggiungimento di 1M iscritti

Dichiarazione di Luca Stante, Amministratore Delegato di Believe DigitalItalia: “Believe è ormai diventata una major indipendente ed investe tutte le sue risorse per sviluppare sinergie con le etichette, in modo da contribuire alla crescita loro e dei loro artisti”.

Secondo il Music Business Worldwide, il mondo discografico indipendente sta registrando un trend positivo con un incremento della quota di mercato a livello mondiale. Ciò a dimostrazione del fatto che affidarsi a Believe, major indipendente a livello internazionale, è la scelta vincente.

Tra i punti di forza del successo di Believe Digital l’onestà, la trasparenza e l’efficienza del lavoro svolto, a cui si aggiungono una struttura di 30 persone con una mentalità di lavoro in team al servizio della musica indipendente, che quotidianamente svolge sul territorio attività di ricerca e sviluppo artistico.