Domani, giovedì 26 gennaio, dalle 17 alle 19 on Air su Rete 104, parte un’altra puntata di Beauty Outing con Veridiana Meleleo.

BEAUTY OUTING

In studio “Live” Pietruccio Montalbetti, leader dei Dik Dik per presentare “50… il sogno continua”,

il nuovo doppio cd per festeggiare i 50 anni carriera.

Al telefono interverrà alle 18.00 il grande Maestro Mario Lavezzi, autore di uno dei 2 inediti contenuti nel doppio CD.