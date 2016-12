Baustelle: “Amanda Lear” è il primo singolo in radio fuori il 30 dicembre

“Amanda Lear” è il primo singolo, in radio e in vendita in tutti i digital store dal 30 dicembre, che anticipa la pubblicazione di “L’amore e la violenza”, il nuovo e settimo album dei Baustelle in uscita il 13 gennaio.

BAUSTELLE

“L’amore e la violenza” (Warner Music) sarà già in preorder dal 30 dicembre e contiene 12 tracce ed è prodotto artisticamente da Francesco Bianconi e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Dal 13 gennaio i Baustelle incontreranno i fan negli store delle principali città italiane. Questi i prossimi appuntamenti: Venerdì 13 gennaio a Milano – Feltrinelli Piazza Piemonte 2, Sabato 14 gennaio a Firenze – Feltrinelli RED Piazza della Repubblica 26; Domenica 15 gennaio a Torino – Feltrinelli Stazione Porta Nuova; Lunedì 16 gennaio a Napoli – Feltrinelli Piazza Martiri e Martedì 17 gennaio a Roma – Feltrinelli Via Appia Nuova 427.

All’uscita del nuovo album, seguirà un tour che porterà la band ad esibirsi in alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia.

Si parte con la data zero il 26 febbraio a FOLIGNO (Auditorium S. Domenico) per proseguire poi il 4 marzo a VARESE (Teatro Apollonio), il 5 marzo a TRENTO (Auditorium S. Chiara), il 6 marzo a FIRENZE (Teatro dell’Opera), il 13 marzo a ROMA (Auditorium Parco della Musica / Sala S. Cecilia), il 14 marzo a BOLOGNA (EuropAuditorium), il 15 marzo a PESARO (Teatro Rossini), il 20 marzo a MILANO (Teatro degli Arcimboldi), il 28 marzo a VENEZIA (Teatro Goldoni), il 29 marzo a TOLMEZZO (Udine, Teatro Candoni), il 7 aprile a TORINO (Teatro Colosseo), il 12 aprile a GENOVA (Teatro Piazza Delle Feste / Anteprima Supernova), il 13 aprile a MASSA (Teatro Guglielmi), il 18 aprile a BARI (Teatro Petruzzelli), il 19 aprile a PESCARA (Teatro Massimo), il 21 aprile NAPOLI (Teatro Augusteo).

Il tour è a cura di Ponderosa Music & Art.

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).