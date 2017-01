Avril Lavigne infiamma il Giappone con gli One Ok Rock e svela nuovi indizi sul suo sesto album

A poche ore dall’uscita del nuovo album degli “One Ok Rock”, un gruppo rock giapponese famosissimo, balza ai vertici della classifica Itunes del Giappone il brano “Listen” che vede la partecipazione di Avril Lavigne.

One Ok Rock- Avril Lavigne

Facciamo però un passo indietro, vi avevamo lasciati pochi mesi fa con la notizia di un’imminente ritorno della cantante canadese più amata nel mondo, dopo due lunghi anni di silenzio e di malattia.

Ebbene a confermare il suo comeback ci ha pensato la stessa Lavigne che proprio nel giorno di Natale ha scritto un bellissimo messaggio a tutti i suoi fan:

“Ciao a tutti!! Volevo prima di tutto ringraziare i miei fan per la vostra pazienza e il vostro sostegno durante la mia assenza e in tutta la mia battaglia con la malattia di Lyme negli ultimi 2 anni. Questa non è stata solo una battaglia difficile, ma è anche un periodo illuminante che si rifletterà nella mia nuova musica, arte e vita personale.

Sarà sempre una mia priorità aumentare la consapevolezza circa la malattia di Lyme tramite la fondazione “Avril Lavigne.

Sono davvero felice di annunciare che ora sto lavorando su nuova musica e pubblicherò un nuovo album nel 2017.

Non vedo l’ora di aprire e condividere il mio cuore con voi!

Sono emozionata per voi ragazzi di farvi sentire le nuove canzoni. Sarà un sorprendente 2017!”

Inutile dire che la bellissima notizia in poche ore ha fatto il giro del mondo rimbalzando da una testata giornalista straniera all’altra.

Nei giorni seguenti sono aumentati ulteriormente gli indizi, la cantautrice canadese ha postato sempre sui social la foto di lei che scrive quello che sarà il ritornello di uno dei suoi nuovi brani inediti “I’m a warrior” cioè sono una guerriera.

Come se non bastasse uno dei suoi manager Mike Heller ha rivelato che la cantautrice ha abbandonato la sua casa discografica, la “Sony Epic Records”, senza però svelare quale sarà la sua nuova etichetta, ma senz’altro ha detto che ci sarà una promozione importante per far sapere a tutto il mondo che Avril sta tornando con il suo sesto lavoro discografico.

Per adesso tutto resta ancora avvolto nel mistero su possibili date di uscita o titoli dell’album e del singolo.

Tuttavia da poche ore i fan di Avril (specialmente quelli giapponesi) hanno avuto la soddisfazione di riascoltare la loro beniamina in una collaborazione con il gruppo rock giappone One ok Rock amatissimo in madrepatria.

La canzone in questione s’intitola “Listen” e pensate ironia della sorte sta scalando le classifiche giapponesi senza nemmeno essere un singolo !

L’unica nota negativa è che per motivi discografici la versione con la cantante canadese è unicamente autorizzata e disponibile per il mercato giapponese, pertanto chiunque intendesse acquistare l’album nel resto del mondo troverebbe la canzone senza la sua partecipazione.

“Listen” è una canzone che racconta lo stato d’animo di una persona che vive un periodo infelice e di sofferenza ma che fortunatamente può contare sulla spalla di un amico disposto ad aiutarlo ed ascoltarlo (come suggerisce il titolo).

Il brano è davvero ben riuscito e la peculiarità sta nel fatto che il frontman del gruppo e la Lavigne avendo la stessa tonalità di voce riescono a cantare sulle medesime note, creando una bella alchimia.

Risentire una Avril Lavigne, a distanza di così tanto tempo, in piena forma vocale. a differenza degli ultimi tempi in cui sembrava affaticata e irriconoscibile, è un piacere sia al cuore che alle orecchie che ci fa ben sperare per il suo definitivo ritorno.

Perchè questo era solo un assaggio, una partecipazione ad un progetto altrui e non il suo primo singolo, come erroneamente stanno riportando molte testate giornalistiche italiane .

Qui potrete ascoltare la canzone con la sua traduzione:

AGGIORNAMENTO: Stanotte Avril ha svelato altri indizi, ovvero il titolo di quello che dovrebbe essere il nuovo singolo “Warrior” accompagnato da alcuni versi e il titolo di un’ altra traccia dell album “Crush” accompagnata da una foto che potrebbe essere l immagine di copertina del nuovo singolo. Col tempo ne sapremo di più e vi terremo aggiornati.

Marco Sobani per FullSong