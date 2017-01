Arisa, “VOCE TOUR 2017” dal 12 gennaio via al live teatrale

La magica voce di Arisa è pronta a ripartire con i live: Voce Tour 2017 si aprirà il 12 gennaio con la data zero a Cascina (PI) presso Città del Teatro.

ARISA

Il tour teatrale di Arisa toccherà le principali città italiane con tappe a Firenze, Ferrara, Bologna, Roma, Torino per poi chiudere a Milano.

Con uno straordinario talento vocale ed espressivo, la vedremo sul palco e non solo ma come ama fare tra il pubblico in platea a sottolineare il legame con la gente dove, ride, scherza, recita, commuove e canta di amori felici e infelici, dolore e sincerità.

Ascolteremo i brani dell’ album Guardando il cielo così come alcuni dei suoi successi più apprezzati.

Il percorso artistico di Arisa è poliedrico: cantante, autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo ma sempre illuminato dal talento e della voglia di mettersi costantemente in discussione.

Le prevendite dei biglietti per Voce Tour 2017 sono attive su TicketOne e su tutti i circuiti abilitati.

Ecco le date del Voce Tour 2017:

12 gennaio Città del Teatro- Cascina (PI) DATA ZERO

14 gennaio Teatro Lac – Lugano

21 gennaio Teatro Nuovo – Ferrara

2 febbraio Obihall – Firenze

3 febbraio Teatro Duse – Bologna

4 febbraio Parco della Musica Sala Sinopoli – Roma

10 febbraio Teatro Comunale – Firenze

3 marzo Teatro Comunale Giuseppe Verdi – Gorizia

17 marzo Teatro Comunale – Carpi (Modena)

18 marzo Teatro di Varese – Varese

23 marzo Teatro Colosseo – Torino

25 marzo Teatro Pro Loco – Borgosesia (VC)

27 marzo Teatro Linear Ciak – Milano

Ad accompagnare Arisa sul palco ci saranno:

GIUSEPPE BARBERA pianoforte e cori

PLACIDO SALAMONE chitarre

ALESSIO GRAZIANI tastiere e cori

NAIF polistrumentista e cori

SANDRO ROSATI basso

GIULIO PROIETTI batteria