Amatrice nel Cuore: concerto-evento gratuito il 27 agosto con Barbarossa, Consoli, Morandi, Tosca, Grandi e Mannarino

Mancano ormai pochi giorni ad Amatrice nel cuore, il concerto-evento gratuito, fulcro del progetto SIAE per Amatrice, che si terrà il 27 agosto a partire dalle 15.00 in Località Cardito (Strada Regionale 577 del lago di Campotosto, km 28.500)

AMATRICE NEL CUORE

Un fantastico gruppo di artisti per un’esibizione acustica a contatto con la natura, che inizierà alle 14,30 per durare tre ore circa.

Protagonisti dell’evento – a ingresso gratuito – sono Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino, Tosca e Luca Barbarossa, con il supporto della Social Band di Stefano Cenci al pianoforte e Claudio Trippa alle chitarre: nell’anfiteatro naturale della montagna, un pianoforte a coda e strumenti non amplificati, creeranno una suggestiva atmosfera grazie alla musica e alla bellezza naturale del paesaggio.

Il concerto è pensato come momento di festa e di aggregazione nell’ambito del progetto “SIAE per Amatrice”: in questo modo la Società Italiana degli Autori e degli Editori vuole sostenere concretamente la ripresa delle attività formative e culturali di Amatrice, e per questo ha siglato un protocollo d’intesa con il Comune laziale colpito dal sisma dello scorso 24 agosto, la località più danneggiata – sia in termini di vite umane che di patrimonio storico artistico – tra le tante che sono andate parzialmente o totalmente distrutte in seguito ai terremoti che la scorsa estate hanno colpito l’Italia Centrale.

Un impegno che la Società Italiana degli Autori ed Editori ha declinato sostenendo diverse realtà che coinvolgono, in particolare, i giovani. A partire dal progetto triennale Insieme per la musica, indirizzato agli studenti delle scuole di I e II grado, che nasce con indirizzo prevalentemente bandistico per arrivare alla rimessa in moto della sede della scuola musicale di Amatrice che ora potrà acquistare gli strumenti e pagare il compenso degli insegnanti, con lezioni individuali e collettive. Per gli studenti del Liceo Scientifico Turistico Internazionale di Amatrice, SIAE contribuirà invece con la copertura di 5 borse di studio per i prossimi 3 anni che consentiranno ai vincitori di frequentare un programma estivo all’estero della durata di 4 settimane, con l’Associazione Intercultura. Sosterrà per cinque anni i costi di licenza della Web Radio della cittadina laziale, attraverso la quale da mesi il sindaco aggiorna la popolazione dando informazioni utili.

“Ricordiamoci che siamo in una zona terremotata – dice Luca – e strade e strutture hanno subito i danni che sapete. Cercate di venire su con macchine e navette piene, ospitate e fatevi ospitare, attrezzatevi per camminare, siamo a 1300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto e non si potrà parcheggiare a ridosso dell’area prescelta. Zainetti, acqua, panini, scarpe comode. L’acqua verrà distribuita anche dagli organizzatori. Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire la sicurezza, insieme a SIAE, Prefettura, Amministrazione Comunale di Amatrice, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale, volontari. Dev’essere una giornata di festa, di memoria e di musica. Attrezzatevi con una busta per portare via i rifiuti che produrrete, dobbiamo lasciare il posto meglio di come lo abbiamo trovato. Daje :-)”.