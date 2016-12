Alessio Bernabei si mette a nudo nel libro autobiografico “Jack è uscito dal gruppo”

Alessio Bernabei, proprio ieri, scrivendo un bellissimo messaggio a tutti i suoi fans nella sua pagina ufficiale, ha annunciato l’uscita del suo primissimo libro, “Jack è uscito dal gruppo”, che uscirà il 19 gennaio in tutte le librerie, prima della sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo.

ALESSIO BERNABEI

Una nuovissima esperienza per l’artista, tra la sua musica e il doppiaggio del film Trolls.

Un testo pieno di emozioni, della sua storia, di quei pensieri che restano in sospeso e non vengono mai nè detti nè scritti, e ovviamente colmo di musica, di quelle canzoni che ci fanno e hanno fatto battere il cuore.

Proprio come Alessio scrive nella sua pagina ufficiale:

“Quando mi hanno proposto di scrivere la mia storia, ho pensato che sarebbe stato bello condividere con voi il racconto di questo anno per me straordinario e raccontarvi tutti i pensieri, le gioie, i dubbi, i momenti che ho vissuto.

Certo, troverete anche tante curiosità, storie, foto su quello che è successo prima e che mi ha portato al punto di oggi.

Scoprire veramente chi è Alessio, la verità.

E’ un libro pieno di musica e della mia storia d’amore con la musica a partire dal titolo, una voluta citazione del libro di Enrico Brizzi (“Jack Frusciante è uscito dal gruppo”) che a sua volta l’aveva scelto pensando ai Red Hot Chili Peppers e sapete tutti quanto mi piacciono i RHCP!

Sono molto curioso di sapere che ne penserete.. dal 19 gennaio!…”

Un progetto inaspettato che ha sorpreso, piacevolmente tutto il suo seguito.

Infine non ci resta che aspettare con tanta curiosità la data d’uscita, augurando buona fortuna al nostro artista!

