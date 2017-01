Alessandra Amoroso: Sold out in tempo record per il concerto-evento all’Arena di Verona del 29 aprile

Alessandra Amoroso annuncia oggi sui suoi social che il concerto evento di chiusura del “Vivere a Colori Tour” di sabato 29 aprile all’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito a poco più di un mese dall’apertura delle vendite.

ALESSANDRA AMOROSO

Lo speravo… ma sinceramente non l’avrei mai immaginato. – scrive Alessandra Amoroso ai suoi fan – E invece la data del 29 aprile all’Arena di Verona è sold out… da non credere, mi avete fatto uno splendido regalo di inizio anno! Non vedo l’ora di incontrarvi tutti il 28 e il 29 aprile per poter colorare insieme due grandi serate di musica e amore.

L’ennesimo risultato straordinario dell’artista salentina e del suo progetto discografico “Vivere a Colori”, classificato proprio oggi come il quinto album più venduto del 2016.

I live del 28 e 29 aprile 2017 a Verona sono il gran finale del tour che nel 2016 ha riempito i palazzetti di tutta Italia.

I biglietti per il concerto di venerdì 28 aprile sono disponibili su TicketOne.it e nei circuiti di prevendita autorizzati.